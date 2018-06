Los Reyes de España se despiden de Nueva Orleans a ritmo de jazz

Los Reyes de España se despidieron este sábado de Nueva Orleans asistiendo a un espectáculo artístico que les permitió saborear diferentes ritmos y estilos propios de una ciudad, cuna del jazz, en la que casi todo gira, desde hace décadas, en torno a la música.

La actuación, que tenía como fin reflejar la influencia en Nueva Orleans de la cultura española, francesa, caribeña y africana, tuvo lugar en el Museo de Arte (NOMA) como colofón a la visita por el 300 aniversario de la fundación de la ciudad de Luisiana.

Don Felipe y doña Letizia habían sido recibidos a su llegada al aeropuerto de Nueva Orleans con los acordes del "When the Saints Go Marching In", la pieza más célebre de la música popular estadounidense, que también sirvió para decirles adiós antes de partir hacia San Antonio (Texas).

La estrella de la gala fue el clarinetista Michael White, quien aprovechó la presencia de los Reyes para estrenar "Andalusian Strut", una canción que mezcla flamenco con jazz que inventaron los afroamericanos.

White, con sus gafas redondas que refuerzan su otra faceta de profesor universitario, ha actuado en algunos de los mejores festivales de jazz de España, como los de San Sebastián y Vitoria.

En una gala dedicada a la música que convierte a Nueva Orleans en una de las ciudades más liberales y extravertidas de EEUU, no faltó un grupo de "Mardi Gras", el carnaval por excelencia del país que cada año tiñe las calles del barrio francés de los colores púrpura, dorado y verde.

Con sus tradicionales atuendos de plumas y abalorios, los Monogram Hunters danzaron ante la mirada atenta de los Reyes.

Para deleite del público, el cuarteto de White y los indios de "Mardi Grass" remataron su faena con el "When the Saints Go Marching In", aunque adaptando las estrofas al español.

Antes del espectáculo musical, don Felipe y doña Letizia se reunieron en el museo con un grupo de historiadores y de rectores de universidades de Nueva Orleans para intercambiar impresiones sobre el grado de conocimiento que hay del legado que España dejó en Luisiana cuando gobernó este territorio a finales del siglo XVIII.

Desde el NOMA, en el que cuelgan obras de artistas como Picasso, El Greco, Miró, Monet o Renoir, los Reyes emprendieron camino hacia el aeropuerto para poner rumbo a San Antonio, su siguiente escala en la gira por Estados Unidos que concluirá en Washington el próximo martes.