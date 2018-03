Los rusos votan en masa pero los jóvenes no apoyan a reelección Putin

Los rusos votaron hoy en masa en las presidenciales, pero los más jóvenes, especialmente en las grandes ciudades, optaron por dar la espalda a una votación que escenificará la más que probable reelección del jefe del Kremlin, Vladímir Putin.



"Yo no voy a votar. Estoy en contra de estas elecciones. No las reconozco. Es un circo, un ritual para que Putin salga reelegido. Todo el mundo lo sabe", comentó Elizaveta, una estudiante moscovita de 22 años.



Putin, que en caso de victoria mantendría el cargo seis años más, arengó a los rusos a votar por el futuro de un país aislado por las sanciones occidentales y sus compatriotas le obedecieron a pies juntillas a juzgar por una afluencia de votantes que no se recordaba desde hacía años.



Ni siquiera cuando Putin se presentó en 2012 para volver al Kremlin tras más de cuatro años como primer ministro más del 40 por ciento del electorado había votado mediada la jornada, como ahora ocurre en Moscú, donde en las parlamentarias de 2016 no votó más que un tercio de los votantes.



"He trabajado en otras elecciones y nunca había visto estos niveles de participación. Estamos teniendo colas todo el día. Debe ser porque son presidenciales y son mucho más importantes", comentó a Efe Antón, presidente de una comisión electoral.



Ni siquiera el frío moscovita, que hoy alcanzó los 12 grados bajo cero, aunque el cielo estaba despejado, ahuyentó a los votantes, que podían comer un tentempié en los puestos de comida instalados especialmente en los patios de los colegios electorales.



De seguir así, los porcentajes de participación superarán todos los pronósticos y alcanzarán niveles históricos.



Los trámites de votación son más sencillos e informatizados que nunca, la papeleta se introduce en la urna y una voz de mujer confirma que el proceso se ha completado de manera correcta.



"Siempre he votado por Putin. Con él hay estabilidad y eso es muy importante. ¿Se imagina a Ksenia Sobchak como jefa suprema de las Fuerzas Armadas?", dijo Leonid, un pensionista de 71 años.



Los votantes de Putin parecen haberse movilizado más que nunca en medio de la creciente tensión con Occidente, especialmente tras el caso del envenenamiento en el Reino Unido del doble espía Serguéi Skripal, que amenaza a Rusia con otra andanada de sanciones.



"El país se encuentra en una difícil situación y cualquier cambio únicamente debilitaría al país y sólo beneficiaría a nuestros enemigos. Por eso he votado por nuestro presidente", comentó Pável, organizador de eventos deportivos.



Ambos creen que Putin es el "único capaz de tomar las decisiones correctas en momentos de tensión" y con respecto a los jóvenes que apoyan a la oposición extraparlamentaria creen que Occidente les "ha lavado el cerebro".



De hecho, en los colegios la mayoría de votantes eran mujeres, tenían más de 40 años y apenas se veían jóvenes, y es que, según los sondeos, la media de votantes osciló entre los 45 y los 60 años.



Sólo un 15,6 por ciento de los votantes tenía 25 años de media y, los de 18, que votaron por primera vez y sólo han conocido a un presidente en toda su vida, sólo representaban un 8,1 % del total.



"Los próximos seis años viviremos un endurecimiento de la represión, un mayor control de internet y de la televisión. En resumen, levantarán de nuevo el telón de acero", vaticinó Elizaveta.



Su novio, Sasha, un técnico informático de 27 años, sí decidió votar, aunque lo hizo por Sobchak, al considerar que "es la elección más ilógica de todas".



Eso sí, si se hubiera presentado Alexéi Navalni, el líder de la oposición radical al Kremlin inhabilitado por antecedentes penales, ambos aseguran que le hubieran votado sin dudarlo.



El único candidato que puede hacer hoy alguna sombra a Putin es el millonario comunista Pável Grudinin, aunque la campaña de desprestigio contra su candidatura organizada por medios oficiales ha jugado en su contra.



"Grudinin es un digno candidato. Es una persona honesta. Putin ha sido buen presidente y hay que respetar la opinión de la mayoría, pero creo que ha llegado la hora de cambiar de rumbo", señaló Boris, un comerciante de mediana de edad que acudió con su hijo de 10 años.



En lo que todos coinciden es que los próximos seis años vendrán tiempos difíciles, ya que Rusia cuenta con muchos enemigos, por lo que algunos proponen que se reforme la Constitución y Putin siga en el poder más allá de 2024.



"Por eso, si la salud se lo permite me gustaría que Putin siguiera hasta 2024. Aunque hay que reformar el mecanismo de traspaso de poder para que al Kremlin no llegue algún idiota, como ocurre en otros países", subrayó Leonid.