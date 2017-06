Lo que sabemos de los ataques que dejan al menos un muerto en Londres

El terror se ha vuelto a adueñar del Reino Unido esta madrugada. Por el momento son tres los ataques confirmados en Londres. El primero de ellos en el Puente de Londres en el que la policía británica señala que hay más de un muerto. Al menos veinte personas fueron atropelladas en torno a las 22:30 horas de este sábado por una furgoneta blanca.

El segundo tuvo lugar en el mercado de Borough, sobre las en el que medios británicos hablan de al menos siete personas apuñaladas. El tercer ataque tuvo lugar en el sur de la ciudad, en Vauxhull, en el que se desconocen más datos.

Scotland Yard busca a tres personas como presuntos autores de estos ataques en la capital británica. Aunque en las imágenes en directo emitidas por TVE se pudo ver la detención de una persona.

La policía aconseja a los ciudadanos que se mantengan en un lugar seguro y que silencien sus teléfonos móviles. Además, se han cerrado varias estaciones de metro co mo la de London Bridge.

El origen de la furgoneta del incidente del puente de Londres podría ser de alquiler. La rotulación de la furgoneta es la misma que la de una cadena de bricolaje que alquila este tipo de vehículos para el transporte de material.

En torno a las 1:55 de la madruga la policía británica descartó que el incidente de Vauxhall tenga relación con los dos primeros. Además, los ataques del Puente de Londres y Borough son tratados como ataques terroristas.

The incident at #Vauxhall is a stabbing and is not connect to the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket