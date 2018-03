San Brendan llegó a América antes que Cristóbal Colón, dicen los irlandeses

Igualmente, los irlandeses suelen decir que casi todos los presidentes de los Estados Unidos son de origen irlandés. Y si no lo fueron sus antepasados se lo inventan. A continuación se abre un bar o cafetería con el nombre del Presidente en turno y se dice que allí vivieron sus antepasados antes de emigrar a los Estados Unidos. Forma parte de la tradición, del folclore y sentido del humor de Irlanda.

Durante los 32 años que residí en tan querido y precioso país mantuve más de una conversación en bares, entre cerveza y cerveza, acerca de San Brendan y Cristóbal Colón. Al final llegábamos siempre a la misma conclusión: Cristóbal Colón no pudo resistir la belleza de irlanda y por no estar seguro del final de su viaje se paró a orar en Galway, donde todos los habitantes con piel un poco oscura, ojos castaños o pelo negro, a veces suelen decir que son descendientes de los náufragos de la Armada Invencible. Quedaron poco supervivientes según los investigadores del destino de la Armada frente a las costas irlandesas pero parece ser que los pocos sobrevivientes fueron muy prolíficos.

Después, cuando nos forzaban a salir del bar al grito de " Lads, que nos tenemos que ir a casa", en el camino de vuelta iba tan feliz por haber escuchado una vez más que San Brendan pasó por las Islas Canarias antes de llegar a América y Cristóbal Colón se paró a orar en Galway aunque nadie ha dicho si fue por estar lloviendo.. Las cosas han cambiado y ahora: los irlandeses en el invierno se refugian en la Costa del Sol y las Islas Canarias buscando unos rayos de sol y las tribus de jóvenes españoles inundan las calles de todas las ciudades de Irlanda, en julio y agosto, para asistir a cursos de inglés y disfrutar de libertad lejos de sus padres. Los dos países, España e Irlanda, se complementan.

A pocos días de la festividad de San Patricio el 17 de marzo tengo que avisar al lector que también existe un San Patricio malagueño, y no me gustaría empezar la guerra de los Patricios como tampoco empezar a hablar de nuevo de San Brendan y Cristóbal Colón. Eso sí, si visitan Málaga, tengan cuidado y no provoquen poniendo en duda que existió un San Patricio malagueño. Sería tanto como decir que Picasso no nació en Málaga. Esta mañana he visitado la Iglesia de San Patricio en Huelin, barrio histórico y de pescadores de Málaga y me han afirmado que está demostrado el malagueñismo del San Patricio de Huelin. Creo que era más "boquerón" que los boquerones que se pescan todavía en la costa que está a pocos minutos del barrio. Estoy seguro que si viviese hoy sería un aficionado del club de fútbol Málaga, aunque esté el primero por la cola.

Lo mejor de todo es que el próximo 17 de marzo de 2018, como se hace desde que llegué a Málaga hace 15 años, en la Iglesia del San Patricio irlandés actual, la anterior data de 1891-1955, se celebrará la Festividad del San Patricio irlandés,.No me costó trabajo ni muchas palabras para convencer al Padre Adrián Troncoso, cura párroco de la Parroquia de San Patricio en Huelin y al que estoy muy agradecido por su amabilidad y ayuda, que dar al cabida por un día al San Patricio podría contribuir y ser un ejemplo de respeto a la diversidad y convivencia. ¿No les parece que hace falta en estos mementos en España aunque sólo sea por un día al año?