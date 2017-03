Sarkozy propone una reunión con Juppé y Fillon

El expresidente francés Nicolas Sarkozy propuso hoy una reunión a tres con el candidato de la derecha al Elíseo, François Fillon, y el derrotado en las primarias, Alain Juppé, para "hallar una salida digna y creíble a una situación que ya no puede continuar".



En un comunicado, el también expresidente del partido conservador Los Republicanos expresa que "frente a la gravedad de la situación (...) cada uno debe hacer todo para preservar la unidad".



El mensaje de Sarkozy se conoce minutos antes de que Juppé, ex primer ministro y actual alcalde de Burdeos, haga a las 10.30 (09.30 GMT) una declaración pública desde esa ciudad sobre la crisis que afecta a la derecha.



Sarkozy considera la situación insostenible y juzga que "crea una profunda consternación en los franceses".



Se trata de la primera vez que el expresidente se manifiesta públicamente acerca de la situación de Fillon, que ayer reiteró su intención de mantener su candidatura pese a su probable imputación el próximo 15 de marzo por el caso de los empleos falsos que supuestamente concedió a su esposa y dos de sus hijos.



El todavía candidato conservador ha mantenido varias conversaciones telefónicas con los dos grandes líderes del partido en los últimos días, pero no ha habido un encuentro a tres.



En un acto frente a decenas de miles de sus partidarios ayer en París, Fillon, cargó contra los correligionarios que le han retirado su apoyo en los últimos días tras conocer su convocatoria judicial, a los que calificó de desertores "sin vergüenza ni orgullo".