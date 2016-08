El silencio vuelve a Amatrice, con electricidad, internet y sin ambulancias

La situación hoy en Amatrice, la zona más golpeada por el terremoto del 24 de agosto, comenzó hoy a mostrar ciertos signos de normalidad, con el restablecimiento de algunos servicios básicos, en medio del silencio y con menos ambulancias.



Las comunicaciones telefónicas han sido reparadas, el servicio de internet funciona y ya desde la noche pasada en las zonas adyacentes se reanudó la iluminación externa.

Cinco días después del seísmo, de magnitud 6 en la escala abierta de Richter, ya no hay apenas ambulancias circulando en esta localidad del Lacio (unos 140 kilómetros al noreste de Roma), donde fallecieron la mayoría de los 290 muertos, según el último recuento oficial provisional proporcionado por Protección Civil.



Hoy se percibe la presencia de mucho menos personal de los equipos de rescate, aunque sí hay funcionarios de la Protección Civil, de los bomberos y del Ejército, aunque ya no hay casi medios de comunicación en el lugar.



En Amatrice domina hoy el silencio y se puede ver a habitantes de la localidad paseando por las calles que son transitables, sentados en los bancos del parque y paseando a sus mascotas.



Ya no se escuchan sirenas de los vehículos de los diferentes servicios de asistencia y rescate y algunas máquinas siguen trabajando entre los escombros de edificios derruidos, aunque se aprecia un menor ritmo en su actividad.



En la zona no hay comercios abiertos y el suministro de los bienes de primera necesidad está centralizado en las áreas dispuestas para los damnificados, en concreto el polideportivo de la localidad.



Otra gran carpa en las afueras de Amatrice sirve de almacén para esos suministros básicos, como alimentos, ropa y servicios higiénicos, que llegaron en suficiente cantidad como para que el sábado Protección Civil pidiera que no se enviaran más al lugar.



En su lugar, las autoridades de este organismo de asistencia pidieron a los italianos la donación de dinero para hacer frente a las necesidades de los damnificados por el seísmo por medio de cuentas bancarias habilitadas al efecto.



Hoy el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) informó de que en las últimas horas se produjeron réplicas del seísmo, que alcanzaron esa magnitud en Rieti (Lacio, centro) a las 06:37 horas locales (04:37 GMT).



Durante la pasada noche se detectaron numerosas réplicas, la mayoría de ellas con una magnitud de entre 2 y 3,4 en la escala abierta de Richter, indicó el INGV, y que afectaron en la zona a Ascoli Piceno, L`Aquila y Perugia.



Los damnificados por el seísmo volvieron a pasar la noche en campamentos de tiendas instalados en las cercanías de las localidades más afectadas, como Amatrice, Accumoli y Arquata del Tronto.