Siria vive instalada en el terror

Al menos 25 personas murieron hoy, entre ellas 13 menores, por bombardeos y disparos de artillería contra dos localidades de la provincia septentrional siria de Idleb, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



La ONG, que con anterioridad había cifrado en 11 los muertos, precisó que 15 de las víctimas perdieron la vida por ataques de aviones de guerra no identificados y disparos de artillería de las fuerzas gubernamentales contra el pueblo de Barbu, situado en la región de Yabal Shashano, en el suroeste de Idleb.



Tras el ataque, un gran número de personas han huido de Barbu y se han dirigido a zonas del noroeste de la vecina provincia de Hama.



Por otro lado, al menos diez personas murieron por bombardeos contra la ciudad de Jan Shijún, en el sur de la misma provincia.



El Observatorio no descartó que el número de víctimas mortales aumente porque hay heridos graves y desaparecidos bajos los escombros.



Casi toda Idleb está bajo el control del Frente de la Conquista del Levante (ex filial siria de Al Qaeda) y otras facciones.



Los bombardeos de aviones y helicópteros militares han aumentado las últimas semanas en esta provincia, donde más de un centenar de personas han fallecido, de acuerdo con el Observatorio.