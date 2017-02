El sospechoso del ataque en el Louvre: "No hay paz en la guerra"

El sospechoso del ataque hoy contra militares en el acceso al museo del Louvre, un egipcio de 29 años residente en Emiratos Árabes Unidos, publicó un último mensaje en su cuenta de Twitter en el que decía que "no hay paz en la guerra" ni tampoco "negociación posible", según el diario "Le Parisien".



"No hay negociación posible, ni compromiso, y ciertamente tampoco hay retorno posible. No hay paz en la guerra", habría apuntado.



La Fiscalía de París señaló hoy que todavía no se ha identificado formalmente la identidad del agresor, pero el registro de su teléfono móvil, según adelantaron los medios franceses a lo largo de la jornada, apunta a un egipcio llamado Abdallah E.H.



Su residencia, perfil y fecha de su viaje a Francia el pasado 26 de enero, según "Le Parisien", coinciden con los elementos ya confirmados por la Fiscalía.



El día de su viaje anunció en Twitter que se dirigía a la capital francesa, y en Facebook se había hecho seguidor de grupos dedicados a armas de guerra o a machetes.



Su último tuit fue publicado hoy a las 08.34 GMT, quince minutos antes del ataque, y en árabe, y desde entonces no se ha registrado actividad en sus cuentas.



El agresor se encuentra entre la vida y la muerte tras haberse abalanzado contra el grupo de militares, que le dispararon varias veces, una de ellas en el bajo vientre, para frenarle.



"A menos que haya habido una usurpación de identidad" en las redes sociales, según "Le Parisien", el sospechoso se presentaba como responsable de ventas de una empresa emiratí especializada en desarrollo sostenible, estaba casado desde 2014 y era originario de la localidad egipcia de Mansura.



En las redes, según el diario, se mostraba como un apasionado del fútbol, principalmente del Real Madrid, del Arsenal o del Bayern, pero también de películas como "El rey León".



De acuerdo con ese perfil, publicó hoy también a primera hora de la mañana un tuit en ingles, dirigido al nuevo presidente estadounidense: "Ya no eres Donald Trump... a partir de ahora tu nombre oficial es: ¡El pato Donald", señaló.