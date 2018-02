Los Stones incluyen Dublín en el comienzo de su gira británica

The Rolling Stones, la banda más longeva y duradera de la historia del rock, y que el pasado año recorría varios países de Europa, Asia y Oceanía dentro de su gira "No Filter", alargará el tour este año con varios conciertos previstos en el Reino Unido, incluyendo además una actuación especial en Dublín, que se desarrollará el 17 de mayo y que marcará el inicio de la gira britanica del grupo.

El líder de la formación, Mick Jagge, ya reconocía el pasado año a "The Sun" su tristeza por no poder regresar a Irlanda ante la falta de escenarios adecuados para su gran espectáculo en la gira de 2017. "Estamos muy decepcionados por no actuar en el Reino Unido en nuestra gira y estamos ansiosos por poder hacerlo en 2018", aseguraba.

Sus "satánicas majestades" desean actuar en la capital irlandesa, puesto que no acuden a Irlanda desde el año 2007 cuando actuaron en Slane. En esta ocasión el escenario escogido es Croke Park, una sede para la que necesitan el visto bueno para una nueva licencia de actuación en el estadio por parte del Ayuntamiento de la capital irlandesa. La citada autorización por regla general solamente se concede a tres eventos cada año. En esta ocasión, además del concierto previsto de los Stones, se prevé que el escenario esté ocupado por el concierto de Taylor Swift el 15 y 16 de junio, y por el de Michael Bublé el 7 de julio.