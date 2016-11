La televisión pública marroquí emite un tutorial para enseñar a las mujeres cómo maquillar las huellas de maltrato

La emisión de un programa en el segundo canal marroquí de televisión pública (2M) de un tutorial de maquillaje para enseñar a las mujeres maltratadas cómo camuflar las huellas de violencia ha generado hoy una amplia ola de indignación social en el país magrebí tras su emisión.



Los internautas han lanzado una campaña en la plataforma www.change.org titulada "Don`t cover domestic violence with makeup ! (no disimules la violencia doméstica con maquillaje)" en la que pidieron a la Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual (HACA, regulador de medios de comunicación) que dicte sanciones contra el canal.



"Como mujeres marroquíes y como activistas feministas en Marruecos, y en nombre de todos los marroquíes, denunciamos el mensaje de la normalización con la violencia contra las mujeres. Exigimos sanciones severas contra este programa", denunció la petición que ha recolectado más de 500 firmas en solo un día.



El programa matinal "Sabahiyat 2M" hizo una edición especial ayer para celebrar el Día Internacional para la lucha contra la Violencia de Género y dedicó una sesión de maquillaje para enseñar a las mujeres maltratadas cómo esconder sus moratones y heridas causadas por sus parejas o familiares.



La emisión mostraba a una esteticista profesional con una paleta de correctores en la mano mientras daba consejos y maquillaba a una modelo con huellas de maltrato.



"Hoy tratamos el maquillaje que sirve para disimular las huellas de maltrato", dijo la maquilladora al introducir la emisión y añadió que la violencia de género es un "asunto lamentable del que no debemos hablar pero que existe desgraciadamente".



El canal televisivo retiró más tarde la emisión de su página web y publicó en su cuenta Facebook una disculpa en el que subrayó que la dirección del canal estima que esta emisión "es completamente inapropiada y conlleva un error de apreciación editorial tomando en cuenta la sensibilidad y la gravedad del asunto de la violencia contra las mujeres".



Las disculpas de 2M no calmaron los ánimos de las redes sociales que compartieron profusamente el vídeo.



El pasado mes de julio, la ministra de Solidaridad y la Mujer, Basima Hakkaui, lamentó que la violencia de género está adquiriendo en Marruecos "dimensiones muy preocupantes y graves".



Hakkaui afirmó que la violencia física sigue siendo la forma de agresión más alta en Marruecos en comparación con los otros tipos de violencia, y afecta especialmente a las mujeres de edades de entre 18 y 45 años.