Temer pide a Gobierno colombiano y FARC que no desistan con la paz

El presidente de Brasil, Michel Temer, le pidió hoy al Gobierno colombiano y a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no desistan de la causa de la paz y que prosigan en la búsqueda de una solución pacífica para el conflicto de más de medio siglo en el país vecino.



La petición fue hecha en un comunicado en que Temer y su ministro de Relaciones Exteriores, José Serra, se pronunciaron sobre la victoria del "no" en el plebiscito en que los colombianos tenían que ratificar el acuerdo de paz alcanzado por ambas partes.



El Gobierno brasileño alegó en la nota que respeta la opción de la mayoría de los colombianos pero que considera "que no se debe desistir de la causa de paz en el país".



"Animamos al Gobierno, a las FARC y a todas las fuerzas políticas de Colombia a que prosigan en la búsqueda de una solución pacífica para ese conflicto de medio siglo que tanto sufrimiento causó al pueblo colombiano", asegura el comunicado.



El Gobierno brasileño aprovechó la nota para reafirmar su disposición a colaborar "intensamente" con Colombia en su esfuerzo por alcanzar la paz.



En la consulta sobre las negociaciones de paz entre el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y las FARC el "no" al acuerdo se impuso contra pronóstico, con un 50,21 % de los votos, mientras la opción "sí" obtuvo el 49,78 %.



Temer también se pronunció sobre la situación en Colombia en una rueda de prensa que encabezó este lunes junto a su homólogo argentino, Mauricio Macri, durante su visita oficial a Buenos Aires, y en la que ambos pidieron que los colombianos sigan buscando vías para la paz.



El presidente brasileño destacó en Buenos Aires que la diferencia entre los que apoyan y los que rechazan el acuerdo "fue mínima", y subrayó los esfuerzos para que llegue a buen término la paz en Colombia, algo que consideró bueno para ese país "y todos de América del Sur".