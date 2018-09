Una tercera mujer implica al juez Kavanaugh en nuevos abusos sexuales

Una tercera mujer ha acusado a Brett Kavanaugh, el nominado por el presidente estadounidense, Donald Trump para convertirse en juez del Tribunal Supremo, de ser testigo de su propia violación y de haber participado en abusos a otras mujeres en su juventud, reveló este miércoles el abogado Michael Avenatti.



El letrado de la presunta víctima, Julie Swetnick, publicó en Twitter una declaración jurada de la mujer.



"Aproximadamente en 1982, fui víctima de una de estas violaciones en grupo, o "trenes", en la que Mark Judge (amigo del juez) y Brett Kavanaugh estaban presentes", dice la mujer, quien no obstante evitó pronunciarse sobre si alguno de los dos participó directamente en la agresión.



En el texto, Swetnick recordó "cómo Mark Judge y Brett Kavanaugh bebían excesivamente y se comportaban de manera extremadamente inapropiada, siendo demasiado agresivos con las chicas o no aceptando un "no" por respuesta".



Los hechos habrían tenido lugar entre 1981 y 1983, cuando el ahora candidato al Tribunal Supremo era un adolescente y tanto él como Swetnick acudían, según la presunta víctima, a fiestas en las que algunos hombres, entre ellos el propio Kavannaugh, emborrachaban a las mujeres para después violarlas en grupo.

"Fui testigo de como Mark Judge, Brett Kavanaugh y otros provocaban que las chicas se emborracharan, para que así estuvieran desorientadas, de manera que pudieran violarlas en grupo", sostiene Swetnick.

La presunta víctima afirma que tiene un "claro recuerdo" de estas fiestas en las que se podía ver a "chicos haciendo fila fuera de una habitación esperando a su turno" mientras una chica se encontraba en la cama.



Con esta acusación, Swetnick se convierte en la tercera mujer que pone en tela de juicio el comportamiento del juez durante su adolescencia.



La primera mujer en levantar la voz de alarma fue Christine Blasey Ford, quien tras acusar a Kavanaugh de abuso sexual deberá testificar este jueves ante el Senado de EEUU, un paso clave que determinará el curso de la confirmación del juez para el Tribunal Supremo.



Este pasado domingo, se sumó a las denuncias Debora Ramírez, quien también ha denunciado el comportamiento del juez cuando este cursaba su primer año de carrera en la Universidad de Yale.