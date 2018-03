The Weinstein Company se declara en bancarrota

The Weinstein Company, el estudio de cine y televisión fundado y dirigido por Harvey Weinstein, quien abandonó la compañía el año pasado tras ser acusado de acoso sexual, se ha declarado finalmente en suspensión de pagos, solicitando la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras con el objeto de facilitar su venta parcial a una firma de capital riesgo.



La compañía ha registrado su solicitud ante los tribunales de Delaware, incluyendo un acuerdo con la firma de capital privado Lantern Capital Partners, que adquiriría activos de la empresa durante el proceso de quiebra.



Según la documentación presentada, el valor de los activos de The Weinstein Company oscilaría entre 500 y 1.000 millones de dólares (405 y 810 millones de euros), mientras su pasivo estaría entre 500 y 1.000 millones de dólares.



"Aunque esperábamos alcanzar un acuerdo de venta fuera de los tribunales, el consejo cuenta con un plan para maximizar el valor de los activos de la compañía, conservando tantos empleos como sea posible y buscando justicia para las víctimas", ha declarado Robert Weinstein, hermano de Harvey Weinstein y presidente de la compañía, en un comunicado distribuido a la prensa estadounidense.



Asimismo, según informa la cadena CNN, el estudio dejará sin efecto las cláusulas de "no divulgación" introducidas en los contratos que impedían a víctimas y testigos hablar sobre los presuntos abusos de Harvey Weinstein. "Esos `acuerdos` se dan por finalizados con efectos inmediatos", indicó la empresa.



"Este es un momento decisivo en los esfuerzos para abordar los efectos corrosivos de la mala conducta sexual en el trabajo", ha declarado el fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, tras la declaración de suspensión de pagos de The Weinstein Company.



Shneiderman presentó una demanda contra la empresa y contra Bob y Harvey Weinstein el pasado mes de febrero, alegando que Harvey Weinstein acosaba sexualmente a los empleados y que la empresa no respondía.