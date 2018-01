Las tiendas en Caracas vuelven a una aparente normalidad

Los supermercados en Caracas volvieron ayer a la aparente normalidad después de que el sábado se registraran en algunos de ellos largas filas para adquirir productos tras la orden de bajar los precios que dio el Gobierno y que, hasta ahora, sólo se ha aplicado a ciertos productos.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ordenó el viernes a más de una veintena de cadenas de supermercados bajar los precios de ciertos productos, pero no detalló cuáles ni en qué porcentaje.

La situación ocasionó que los venezolanos visitaran los supermercados ocasionando largas filas para adquirir unos pocos productos, pues no a todos les bajaron los precios. Muchos de ellos llenaron sus carritos de supermercados de distintos productos, pero no todos pudieron llevarse lo que querían comprar ya que la rebaja sólo tocó ciertos artículos. Ayer, ya no se observaban los anaqueles completamente vacíos, había poca variedad de marcas de productos, y ciertamente faltaban algunas marcas de queso fundido y atún, así como las galletas, la mantequilla, el jabón de baño y algunas hortalizas.

Estos productos se suman además a los que escasean desde hace más de tres años como el aceite, el arroz, la harina de maíz, de trigo y otros, que se consiguen a precios elevados en el comercio informal.

Con todo, ciertos supermercados registraron pequeñas colas, una situación que es parte de la rutina cuando al comercio llega algún producto regulado por el Gobierno. Entretanto, ante esta orden de bajar los precios en algunos productos, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, consideró que la crisis económica podría agudizarse en los próximos días.