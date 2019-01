La tormenta de nieve Harper deja tres muertos en EEUU

Al menos tres personas han muerto este fin de semana y más de un millar de vuelos han sido cancelados en EEUU por la tormenta invernal Harper, que se concentra en el este del país, informaron medios de comunicación locales y las autoridades.



La Patrulla de Autopistas Estatales de Misuri confirmó este domingo en Twitter la muerte en los dos últimos días de dos personas en esta zona por las condiciones meteorológicas.



El tercer fallecido es un hombre que, según medios de comunicación, perdió la vida en Kansas en un accidente de tráfico mientras participaba en las tareas de despeje de la nieve de las carreteras.

1.515 vuelos cancelados

Según la página web Flightaware.com, que hace seguimiento de los movimientos aeroportuarios, al menos 1.515 vuelos fueron cancelados este domingo en EEUU y 1.268 han sufrido retrasos.



El diario "USA Today" elevó a 4.280 los vuelos cancelados en el país desde el viernes, y no descartó que las incidencias en los aeropuertos se extiendan hasta el lunes.



El Canal del Tiempo indicó por su parte que 14.000 personas se quedaron sin electricidad en Carolina del Norte por la ventisca invernal, mientras que más de 12.000 están sin corriente en Virginia, más de 10.000 en Ohio y más de 16.000 en Connecticut.



La cadena de televisión ABC agregó que hubo nevadas en áreas de Minnesota, Iowa, Ohio, Illinois, Pensilvania, Connecticut y Rhode Island, mientras que la lluvia cae en la Filadelfia y Nueva York, entre otros.



En un mensaje en Twitter, el presidente de EEUU, Donald Trump, recomendó a los ciudadanos que extremen las precauciones y reiteró su burla por la existencia del cambio climático, sobre el que se ha mostrado en varias ocasiones escéptico.



"Tengan cuidado y permanezcan en casa. Grandes partes del país están sufriendo tremendas cantidades de nivel y un frío casi de récord. Es sorprendente lo grande que es el sistema. ¡No estaría mal tener ahora un poco de ese bien anticuado Cambio Climático!", dijo.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!