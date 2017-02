Trump cree que se llevará "muy bien" con China

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró hoy que la conversación que mantuvo anoche con su homólogo chino, Xi Jinping, le hace pensar que ambos se llevarán "muy bien" y opinó que eso beneficiará "a China, a Japón y a todo el mundo en la región".



"Tuve una muy, muy buena conversación ayer con el presidente de China. Fue una conversación cordial, creo que estamos en el proceso de llevarnos muy bien", dijo Trump en una conferencia de prensa en Washington junto al primer ministro japonés, Shinzo Abe.



Trump explicó que su conversación telefónica con Xi fue "muy larga" y ambos abordaron "muchos temas" en los que sus equipos siguen "trabajando ahora mismo".



"Creo que esto funcionará muy bien para todo el mundo, para China, Japón y todo el mundo en la región", agregó Trump.



El presidente estadounidense se comprometió ayer jueves, en una conversación telefónica con Xi, a respetar la política de "una sola China", que ha supuesto la base de las relaciones bilaterales desde 1972, algo que había puesto en duda antes de llegar al poder.



La controversia acerca de la política de "una sola China" empezó cuando Trump habló con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, tras ganar las elecciones en lo que supuso el contacto de más alto nivel entre Taipei y Washington en casi 40 años.



Más tarde aseguró que no permitiría que el gigante asiático le "dicte" lo que debe hacer: "No sé por qué tenemos que estar ligados por una política de `una sola China` a no ser que lleguemos a un acuerdo con China que tenga que ver con otras cosas, incluido el comercio", dijo en una entrevista televisiva.



Durante su campaña y también como presidente, Trump ha culpado a China (además de México) del déficit comercial de Estados Unidos y de la pérdida de puestos de trabajo debido a las deslocalizaciones, una tendencia que ha prometido invertir con mano dura frente a Pekín.



Trump aseguró hoy que sigue preocupado por la "devaluación de la divisa" por parte de China y que está trabajando para que haya "condiciones de igualdad" para la competencia económica a nivel global.



"Estamos trabajando para hacer que sea justo y haremos que sea justo", afirmó el mandatario republicano.