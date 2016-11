Trump gana la mayoría de votos en los tres enclaves que votan a medianoche

El candidato presidencial republicano en EEUU, Donald Trump, ganó la mayoría de los votos de los tres enclaves del estado de Nuevo Hampshire (noreste) que votaron a medianoche, aunque su rival, la demócrata Hillary Clinton, se anotó la victoria en dos de estas tres recónditas entidades locales.



En total, Trump obtuvo 32 votos, Clinton, 25; el libertario Gary Johnson, 4 y otros cinco fueron a parar a los diferentes candidatos que no participan en la contienda, pero que los vecinos incluyeron en sus papeletas a través del método del "write-in".



Como es tradición, los vecinos de estos tres poblados se dieron cita a medianoche, votaron y pocos minutos después cerraron las urnas para convertirse en los primeros en responder a la importante cita en la que el pueblo estadounidense decide quién ocupará durante cuatro años la Casa Blanca y seleccionará a parte del Congreso.



Como se prevé a nivel nacional, la batalla en Hart`s Location, el único de los tres enclaves con título de municipio, estuvo reñida: Clinton se hizo con la victoria al lograr 17 votos frente a los 14 que se anotó Trump y las tres papeletas que consiguió Johnson, un exgobernador republicano que aspira a la Casa Blanca como candidato del Partido Libertario.



Además, el rival de la demócrata en las primarias, el senador Bernie Sanders, y el contrincante del republicano, John Kasich, consiguieron dos y un voto respectivamente gracias al método del "write-in" que permite a los estadounidenses optar por un candidato cuyo nombre no aparece en la papeleta.



En estas noches de elecciones, Hart`s Location compite en popularidad con Dixville Notch y Millsfield, que dependen de municipios mayores.



En Dixville Notch, Clinton logró cuatro votos frente a los dos de Trump, uno de Johnson y otro que obtuvo el candidato presidencial republicano en 2012, Mitt Romney, otro "write-in" ya que en esta ocasión no opta a ningún cargo público.



Por último, en Millsfield, Trump arrolló con 16 votos que le dieron la victoria frente a los 4 votos que arañó Clinton, quien vio como Sanders le robaba una papeleta.



Para que la ley de Nuevo Hampshire les permita cerrar las urnas pocos minutos después de medianoche, los tres enclaves tienen que poder responder por el 100 % del censo, ya sea porque los vecinos han ido a votar, han pedido el voto anticipado o han firmado un escrito confirmando que renuncian a ejercer su derecho al sufragio.