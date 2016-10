Trump insinúa que Clinton se drogó en último debate y pide hacerle una prueba

El candidato republicano a la presidencia de EEUU, Donald Trump, insinuó hoy que su rival demócrata, Hillary Clinton, tomó drogas antes del último debate entre ambos la semana pasada, y pidió que se les someta a ambos a una prueba antinarcóticos antes del encuentro del próximo miércoles.



"Somos como atletas (...) y a los atletas les hacen someterse a un control antidrogas. Yo creo que deberían hacernos un control antidrogas antes del debate (del miércoles), porque no sé lo que le pasa" a Clinton, dijo Trump en un mitin en Portsmouth (Nuevo Hampshire).



"Al comienzo del último debate (el pasado domingo en San Luis, Misuri), ella tenía muchísima energía. Y después, al final... Estaba deseando que la bajaran (del escenario). Apenas podía llegar a su automóvil", añadió, y se mostró "dispuesto" a someterse a un control antidrogas antes del debate de este miércoles en Las Vegas (Nevada).



El candidato republicano, que ha alimentado varios rumores sobre la salud de Clinton en los últimos meses, criticó a su rival por no tener programado hoy ningún acto de campaña, al asegurar que está "descansando" para el debate a pesar de que aún "quedan cinco días".



"Ella le llama preparación para el debate, a pesar de que estamos a sábado y es el miércoles. Se supone que ella tiene mucha experiencia, que lo sabe todo", aseguró el magnate.



"Cuando la estaba investigando el FBI (sobre el manejo de sus correos electrónicos cuando era secretaria de Estado), dijo 39 veces que no se acordaba de cosas. Quizá por eso tiene que prepararse para el debate, porque tiene mala memoria", agregó.



El magnate ha aumentado sus ataques a Clinton, varios líderes republicanos y los medios de comunicación tras la divulgación hace ocho días de un vídeo de 2005 en el que él hacía comentarios machistas y denigrantes, y la posterior acusación de varias mujeres que aseguran que Trump abusó sexualmente de ellas hace años.



"Estas elecciones están siendo amañadas por corruptos medios de comunicación que promueven acusaciones completamente falsas y mentiras descaradas en su intento de lograr que ella sea presidenta", afirmó Trump en referencia a Clinton.



"Pero vamos a derrotar este sistema amañado", prometió el candidato republicano, que ha negado todas las acusaciones que le han hecho media docena de mujeres y en varias ocasiones les ha restado credibilidad al asegurar que eran poco atractivas físicamente.