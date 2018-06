Trump insiste en la idea de privar a inmigrantes de su derecho a pedir asilo

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en la idea de privar a los inmigrantes indocumentados de su derecho a comparecer ante un juez una vez cruzan la frontera y aseguró que el sistema migratorio actual "siempre será disfuncional".

El mandatario señaló en su cuenta de Twitter que, a su parecer, los inmigrantes que llegan a la frontera "simplemente deben ser detenidos e informados de que no pueden entrar ilegalmente a EE.UU", una idea polémica que ya planteó este domingo a través de la misma red social.

El principio legal de debido proceso establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de un proceso judicial sea justo y equitativo, un precepto que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez y, si es el caso, pedir asilo.

En Estados Unidos, cuando los inmigrantes son detenidos por su estatus legal, tienen derecho a comparecer ante un magistrado, que decide si deben ser expulsados o, si por el contrario, pueden permanecer en el país porque tienen derecho a tramitar una petición de asilo.

Para Trump, este sistema "siempre será disfuncional".

Hiring manythousands of judges, and going through a long and complicated legal process, is not the way to go - will always be disfunctional. People must simply be stopped at the Border and told they cannot come into the U.S. illegally. Children brought back to their country......