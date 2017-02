Trump promete acabar con el terrorismo islámico radical y ofrece más recursos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que "derrotará al terrorismo islámico radical" y, para lograr este objetivo, dotará a las Fuerzas Armadas del país con "históricos recursos" y el "mejor equipo".



En una intervención en la base aérea MacDill en Tampa (Florida) ante altos mandos de los comandos Central (Centcom) y de Operaciones Especiales (Soscom), a cargo de la lucha contra el terrorismo, Trump reiteró su "fuerte apoyo a la OTAN" y expresó que va a pelear por la seguridad de "todos los estadounidenses".



Para lograrlo, dijo que su Gobierno asignará "una histórica inversión financiera" a las Fuerzas Armadas.



Trump pidió además a los aliados de su país en la OTAN que se sumen a este esfuerzo y hagan una contribución financiera "completa y adecuada" a la organización multilateral, al considerar que no han "pagado lo justo".



"Ellos no lo han estado haciendo, muchos de ellos no han estado ni siquiera cerca", precisó el mandatario, que durante la campaña electoral ya lamentó esa situación y llegó incluso a considerar a la OTAN "obsoleta" y sugirió que podría reducir el apoyo estadounidense a ese bloque transatlántico.



Trump conversó este domingo por teléfono con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, con el que acordó "continuar una estrecha coordinación y cooperación" para afrontar los retos para la OTAN, según informó la Casa Blanca en un comunicado.



En un nuevo paso en ese sentido, hoy señaló que enviaba un mensaje "unificado" con la OTAN de que derrotarán a los terroristas empeñados en "atacar a nuestra patria".



"Estados Unidos y sus aliados los derrotaremos. Los derrotaremos. Derrotaremos el terrorismo islámico radical", expresó Trump, quien ha confirmado su asistencia a la cumbre de la OTAN en Bruselas prevista para mayo próximo.