Trump rebasa a Hillary Clinton en un sondeo a siete días de los comicios

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, adelanta por un punto a su rival demócrata, Hillary Clinton, en una nueva encuesta publicada hoy en Estados Unidos, a una semana de las elecciones del 8 de noviembre.



Según el sondeo, divulgado por el diario The Washington Post y la cadena ABC News, Trump logra un apoyo del 46 por ciento, frente al 45 por ciento para Clinton.



La encuesta, elaborada del 27 al 30 de octubre entre 1.128 votantes probables por teléfono, indica también que el aspirante libertario Gary Johnson obtiene un 3 por ciento y la nominada ecologista Jill Stein acapara un 2 por ciento.



Esta es la primera vez, desde mayo pasado, que el magnate inmobiliario supera a la ex secretaria de Estado en ese estudio que periódicamente difunden ambos medios.



En una encuesta similar hecha durante el pasado fin de semana, Clinton lideraba la contienda, con un 46 por ciento de respaldo, frente a un 45 por ciento de Trump.



Hace algo más de una semana, la ex primera dama aventajaba al multimillonario neoyorquino en 12 puntos (50 por ciento frente al 38 por ciento).



Un dato relevante es que un 53 por ciento de los consultados dice sentir un "fuerte entusiasmo" por Trump, en tanto que un 45 por ciento expresa lo mismo acerca de Clinton.



El estudio refleja asimismo que el 21 por ciento ya ha votado por adelantado, el 24 por ciento planea ejercer su derecho al sufragio también por anticipado o por correo, y el resto acudirá a las urnas el 8 de noviembre.



Según la web RealClear Politics, que confecciona una media de todos los sondeos que se publican el país, Clinton aventaja a Trump en 2,2 puntos a día de hoy.



En su activa cuenta de la red social Twitter, el magnate celebró hoy la encuesta de The Washington Post y ABC News:



"¡Wow, ahora liderando en la encuesta de ABC y Washington Post por 46 a 45. Subiendo doce puntos en dos semanas, la mayor parte antes de que Hillary la deshonesta estallara", escribió el empresario, en alusión al nuevo capítulo del escándalo de los correos electrónicos de la ex secretaria de Estado.



Clinton lleva bajo presión por ese caso desde el pasado viernes.



Fue entonces cuando el director del Buró Federal de Investigación (FIB), James Comey, anunció por sorpresa la reapertura de la pesquisa sobre el uso de su servidor privado de correo electrónico para manejar información confidencial cuando Clinton era secretaria de Estado (2009-2013), tras haberse descubierto nuevo material.



Los nuevos correos fueron hallados en un ordenador del excongresista Anthony Weiner, acusado de mantener conversaciones sexuales con menores y casado (aunque separado) con Huma Abedin, una de las asesoras más próximas a la candidata presidencial demócrata.