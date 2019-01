Trump reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que reconoce al titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente legítimo "interino" del país sudamericano, un paso con el que busca aumentar la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Trump reveló su decisión en un comunicado, minutos después de que Guaidó anunciara que asume las competencias del Ejecutivo venezolano para luchar contra la "usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK