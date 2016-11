Trump responde al FBI que no es posible "revisar 650.000 correos en 8 días"

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, denunció hoy que no es posible "revisar 650.000 correos en ocho días", en respuesta al anuncio de que el FBI no ha cambiado su decisión de no procesar a su rival demócrata, Hillary Clinton, tras revisar nuevas evidencias.



En un mitin en Michigan, Trump aseguró que la investigación sobre los correos electrónicos de su rival por la Casa Blanca "no va a desaparecer", y pidió acudir a las urnas el próximo martes para acabar, según dijo, con "un sistema que protege a Clinton y nos roba los trabajos y los manda a México".



Trump respondió así a la carta del director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, enviada hoy al Congreso para informar de que su decisión de no procesar a Clinton no ha cambiado tras revisar nuevos correos electrónicos en la computadora de una de las asistentes de la exsecretaria de Estado.



Esos correos, cerca de 650.000, de acuerdo con algunos medios, los descubrió el FBI en el portátil del excongresista Anthony Weiner, expareja de una de las asesoras más cercanas a Clinton, Huma Abedin.



Comey informó de la investigación de esos correos, aparentemente vinculados al uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de Clinton para el manejo de información confidencial cuando ejercía como secretaria de Estado (2009-2013), a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del próximo martes.



Clinton "es culpable, ella lo sabe y el FBI también", remarcó hoy Trump en su mitin en Michigan, uno de los estados más reñidos en la recta final de la contienda por la Casa Blanca.



Por ello, sin mencionar en ningún momento a Comey, Trump dijo que es hora de que se haga "justicia" en las urnas y que los agentes "rasos" del FBI no van a permitir que Clinton "esquive el castigo".



El FBI concluyó en julio que el hecho de que la exsecretaria de Estado utilizara un servidor privado para transmitir comunicaciones gubernamentales, entre ellos algunos correos electrónicos con información clasificada, no justificaba una imputación de la ahora candidata a la Casa Blanca.



En la carta divulgada hoy, Comey informa a varios congresistas de que el FBI ha trabajado sin descanso para examinar lo antes posible todos los correos electrónicos del ordenador de Weiner.



Comey desató la polémica al airear las nuevas pesquisas en la recta final de la campaña electoral sin saber si existían en ese ordenador correos electrónicos de Clinton y si serían relevantes para la investigación.