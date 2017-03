Trump retrasa su visita al Reino Unido para eludir las protestas, según "The Sun"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha acordado con la primera ministra británica, Theresa May, retrasar hasta después del verano su visita al Reino Unido para minimizar el riesgo de protestas en este país, publica hoy el diario "The Sun".



Según el rotativo, que cita fuentes del Gobierno británico, Trump quiere que se reduzca el nivel de oposición generado entre la población y el Parlamento cuando en enero impuso un veto migratorio, ahora revocado, a ciudadanos de países de mayoría musulmana.



El presidente "todavía tiene muchas ganas de venir este año, pero quiere que la presión baje un poco primero", declaró al diario la fuente gubernamental.



"La Casa Blanca sigue sorprendentemente de cerca lo que sucede aquí, y no quiere hacer una escena, también desde nuestro punto de vista", añadió.



May invitó a Trump a realizar una visita de Estado al Reino Unido cuando el pasado enero visitó al presidente recién investido en Washington, la primera mandataria internacional en hacerlo.



Esa invitación, que implica que la reina Isabel II sería la anfitriona, causó un aluvión de críticas en este país, donde los diputados promovieron una moción para que Trump no se dirigiera al Parlamento y más de 1,8 millones de ciudadanos firmaron una petición por internet pidiendo que se rebajara la categoría de la visita.



Esta petición ha sido ya debatida por la Cámara de los Comunes, si bien es un gesto simbólico, pues el Gobierno conservador ha reiterado que la visita se llevará a cabo y será de Estado.



Según "The Sun", en un primer momento estaba previsto que Donald Trump viniera en junio, si bien ahora ambas partes habrían decidido retrasar el viaje hasta pasado el verano.



Las fechas que se barajan son del 5 al 8 de octubre, señala el diario.



A la luz de esta información, un portavoz del Gobierno de May se ha limitado a señalar hoy que "la invitación se cursó y fue aceptada" y "las fechas se anunciarán en su momento".