Turquía tiene pruebas en audio y vídeo del asesinato del periodista saudí

El gobierno turco le ha dicho a funcionarios de EEUU que dispone de grabaciones de vídeo y audio que demuestran que el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, ha revelado el "Washington Post".



En las grabaciones se muestra que Kashoggi, columnista del "Washington Post" crítico con el gobierno saudí, fue detenido en el consulado por un equipo de seguridad, que después le mató y desmembró su cuerpo, dice el diario, que cita como fuentes a funcionarios turcos y estadounidenses.



Khashoggi desapareció el pasado día 2, tras entrar en el consulado saudí para recoger unos documentos oficiales necesarios para su boda con su novia turca.



El diario, en su página web, destaca que en particular la grabación de audio "proporciona algunas de las pruebas más persuasivas y espantosas de que el equipo saudí es responsable de la muerte de Khashoggi".



"La grabación de voz desde el interior de la embajada expone lo que le sucedió a Jamal después de su entrada", dijo una fuente conocedora de la grabación y que no quiso revelar su identidad dada la naturaleza "extremadamente sensible" de la información de Inteligencia.





Según esa fuente, "se puede escuchar cómo fue interrogado, torturado y luego asesinado"



La semana pasada, amigos de Khashoggi aseguraron tener la certeza de que el periodista fue asesinado en el consulado, e incluso de que su cadáver fue troceado y sacado en maletas, pero el Gobierno turco no ha comentado oficialmente esas acusaciones y Riad las niega.



El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró este jueves reticente a sancionar a Arabia Saudí por la desaparición de Khashoggi y dijo que "no sería aceptable" suspender la venta de armas al reino, cercano aliado de Washington.



Trump pronosticó que habrá "respuestas antes de lo que la gente cree" sobre lo que le ocurrió al periodista.



Los senadores estadounidenses Bob Corker y Robert Menéndez, republicano y demócrata, respectivamente, enviaron este miércoles una carta a Trump en la que le pedían imponer sanciones a cualquier funcionario saudí implicado en la desaparición o muerte de Khashoggi.