La UE estrena guardia fronteriza

La nueva Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas ha comenzado a funcionar hoy como respuesta a la crisis de refugiados del pasado año, con el objetivo de coordinar y repartir mejor la gestión de los flujos migratorios y la amenazas de seguridad.



"A partir de ahora, la frontera exterior de la UE de un Estado miembro es la frontera exterior de todos los Estados miembros, tanto legal como de forma operativa", indicó el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, desde el cruce fronterizo Kapitan Andreevo, entre Bulgaria y Turquía.



Avramopoulos participó en la ceremonia de lanzamiento de este nuevo organismo que, dijo, permitirá a la UE "estar mejor equipados que antes para enfrentar la inmigración y los desafíos de seguridad".



El comisario griego afirmó que este mecanismo "convierte en realidad los principios de responsabilidad y solidaridad compartida entre los Estados miembros de la Unión".



La nueva agencia fue propuesta por la Comisión Europea (CE) en diciembre, ante la constatación de que Frontex, la Agencia Europea de Control de las Fronteras Exteriores que venía funcionando desde 2005, no tenía la capacidad, los recursos ni las competencias para afrontar la oleada de refugiados.



Se espera que este nuevo organismo sea capaz de ayudar de forma más efectiva a los socios comunitarios a gestionar problemas en sus fronteras.



La Agencia tiene ahora autoridad para vigilar y coordinar acciones e incluso intervenir ante situaciones de urgencia si un país lo pide o, incluso, si así los decide la CE, si un Estado miembro no puede o quiere actuar.



Este último escenario es descrito como un "último recurso" cuando el país afectado no puede aplicar las medidas necesarias y cuando la situación es de tal gravedad que afecte al funcionamiento del espacio Schengen de libre circulación.



Aún así, Avramopoulos precisó que la Agencia "no existe por separado de los Estados, ni reemplaza sus obligaciones".



En esos casos de emergencia, la Agencia será capaz de poner a 1.500 guardias fronterizos de forma inmediata a disposición del socio comunitario que lo necesite.



Alemania, con 225, Francia, con 170, Italia, con 125 y España, con 111, son los países que más efectivos aportan a ese contingente de 1.500.



Ese grupo de intervención rápida debería estar ya operativo el próximo 7 de diciembre.



Además, la Agencia podrá operar incluso en países no comunitarios fronterizos con la UE o zonas de origen y tránsito de inmigrantes hacia suelo comunitario.



"Ahora será capaz también de ofrecer apoyo operativo a países vecinos no-EU que pidan asistencia en sus fronteras y compartir información sobre criminalidad transfronteriza con las autoridades nacionales y las agencias europeas, en apoyo de investigaciones criminales", describió Fabrice Leggeri, director del nuevo organismo.



Leggeri aseguró que, respecto a Frontex, la nueva guardia fronteriza "es más fuerte y está mejor equipada para afrontar los desafíos de migración y seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea".



"Más de tres millones de inmigrantes están a pocos kilómetros de este lugar, donde estamos, y no existe una policía fronteriza que puede afrontar tal problema", advirtió por su parte el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov.



La nueva Agencia cuenta también con una guardia costera que, en coordinación con otros organismos europeos, ayudará a controlar el tráfico de personas y la criminalidad transfronteriza.



Este organismo comienza a funcionar con un equipo de 417 personas, que llegará hasta 1.000 en el año 2020.



Respecto al presupuesto, reforzado frente a de la antigua Frontex, el plan que pase de los 238 millones de euros este año a 322 en cuatro años.



Los 250 kilómetros de frontera entre Turquía y Bulgaria, uno de los puntos calientes de entrada de refugiados a la UE, son los primeros en la que la Agencia va a comenzar a patrullar.



En la cumbre informal de líderes de la UE del pasado 16 de septiembre se decidió enviar a unos 200 agentes de seguridad de diferentes países y medio centenar de vehículos para vigilar la linde.



Entre los agentes desplegados hay miembros de la Guardia Civil española,