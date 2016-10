Cada año, más de 300.000 europeos se embarcan en la aventura de explorar Europa en tren con un billete único, el popular Interrail, que permite viajar hasta un mes a un precio muy atractivo y que podría convertirse en una medicina para curar el euroescepticismo.



La propuesta de regalar este billete a todos los europeos que cumplan 18 años, formulada por el Grupo Popular Europeo, se coló hoy en el pleno del Parlamento Europeo (PE) y surgió, en el debate del estado de la Unión, como un antídoto a la crisis de credibilidad que vive el bloque comunitario, sobre todo entre los más jóvenes.



Tras el varapalo del "brexit", en pleno auge de los populismos o las críticas a la polémica gestión de la crisis migratoria, "Europa está bajo presión" y busca nueva "energía", reconoció el líder de los populares europeos, Manfred Weber, en una declaración de intenciones para reconquistar "los corazones" de los europeos.



La Comisión Europea (CE) ha recibido la idea y la considera "valiente" y "ambiciosa", pero tiene que analizar sus costes, posibles fuentes de financiación y su "viabilidad administrativa", afirmó la comisaria de transporte, Violeta Bulc, en el hemiciclo.



Bulc propuso "estudiar variantes", probablemente menos costosas: lanzar "una lotería" con un número significativo de billetes gratuitos, crear grupos específicos de población para el sorteo o un concurso abierto a todos los jóvenes de hasta 25 años con un premio "sustancial" a "las mejores ideas concretas de movilidad juvenil".



Todas ideas menos onerosas que la del PPE, que a partir de 2018 querría regalar, sin excepción, un pase a este popular periplo ferroviario a todos los europeos (ciudadanos o residentes legales) en el día de su mayoría de edad.



El pase de Interrail es válido en 30 países, 23 Estados miembros más Macedonia, Montenegro, Bosnia, Serbia, Turquía, Suiza y Noruega.



Para los jóvenes (76 % de los beneficiarios) el coste oscila entre 175 y 422 euros, aunque también hay billetes para adultos (de 277 a 977 en función del número de días y la clase) y para jubilados (de 241 a 880 euros).



En los países de la UE que no forman parte de la conexión ferroviaria de Interrail -Estonia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta- el regalo cubriría el precio de cualquier otro medio de transporte utilizado para viajar, como el ferry o el autobús.



Para financiar la estancia de los viajeros, los eurodiputados populares animan a las localidades y regiones a proponer "iniciativas de intercambio", como clases de idiomas y otras actividades culturales, de modo que los jóvenes con menor poder adquisitivo tengan que invertir lo menos posible.



La totalidad del importe del billete no tiene por qué salir del bolsillo europeo -según planteó Weber, podría financiarse en cooperación con las compañías ferroviarias-, pero la viabilidad del proyecto plantea dudas en un contexto de crisis y recortes presupuestarios.



El coste del programa podría ascender a 1.900 millones de euros, según el diario belga "De Standaard", que recoge las críticas de la eurodiputada nacionalista flamenca de la N-VA, Anneleen Van Bossuyt, quien calificó la iniciativa de "artimaña propagandística".



Para otros, la iniciativa es un buen anzuelo para conquistar a los jóvenes como ya lo ha hecho el programa Erasmus, del que se han beneficiado más de cinco millones de europeos en casi treinta años.



Precisamente, la CE anunció en septiembre que concederá 200 millones más a este programa de intercambio para el periodo 2017-2020.



En cualquier caso, el mero debate puede animar a muchos a comprar alguno de estos pases y con ello a utilizar la red ferroviaria europea, en la que la UE ha invertido 23.400 millones de euros entre 2007 y 2013 y espera destinar 29.900 millones para el periodo 2014-2020.



También puede ser un aliciente para fomentar el intercambio cultural -uno de cada cuatro europeos no habla ninguna lengua extranjera- y que el "billete gratis" sea solo una excusa para despertar en muchos la curiosidad por Europa.