Hillary Clinton mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre Trump

Las últimas encuestas de intención de voto en todo Estados Unidos mantienen la ventaja de entre 3 y 4 puntos de la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, sobre su rival republicano, Donald Trump, que no consigue superar su techo de voto del 43 %.



La víspera de las elecciones generales, Clinton mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre Trump a nivel nacional, según un último sondeo de la cadena CBS News realizado entre el 2 y 6 de noviembre.



Clinton cuenta con un 45 % de la intención de voto entre los estadounidenses que declaran su intención de acudir a las urnas, mientras que Trump obtiene un 41 %.



Un sondeo publicado también hoy por Bloomberg Politics, realizado entre el 4 y 5 de noviembre, muestra un intención de voto a favor de Clinton del 44 %, frente al 41 % de Trump, mientras que las opciones de los candidatos presidenciales Libertarios y Verdes no superan entre ambos el 6 %.



El último sondeo del diario The Washington Post amplia a 43 % la intención de voto a favor del magnate neoyorquino, mientras que la exsecretaria de Estado mantiene una ventaja de cuatro puntos con un 47 % del apoyo de los votantes.



El número clave de estas encuestas, que no tienen en cuenta el peso específico de los estados en el sistema de Colegio Electoral, es la incapacidad de Trump de superar el 43 % de intención de voto, lo que indica que sigue sin ser capaz de ampliar sus apoyos a los indecisos, independientes o minorías.



No obstante, Trump mantiene sus fuertes apoyos entre blancos con bajo a medio nivel educativo, pese a lo cual, sin ser capaz de expandir si base, tiene muy difícil tocar el 45 % a nivel nacional o ganar los estados clave, especialmente los más diversos.