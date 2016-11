Wall Street le regala a Trump un nuevo récord en el Dow Jones

Wall Street reaccionó hoy con un nuevo récord en el Dow Jones de Industriales, el principal indicador del mercado, en la segunda sesión después del triunfo electoral de Donald Trump, que está siendo recibida con entusiasmo en el parqué.



Fue una jornada de subidas de la que, sin embargo, se desmarcó el mercado tecnológico, con descensos que colocaron en rojo al índice compuesto del Nasdaq por caídas como la de Alphabet, matriz de Google, que perdió hoy un 3,14 %



El Dow Jones terminó hoy en 18.807,88 puntos, superando así a la marca histórica anterior, de 18.636,05 enteros, anotada el 15 de agosto pasado, y durante la sesión ese indicador llegó también a una marca histórica intradía, de 18.873,66 enteros.



Por su parte, el selectivo S&P 500, el preferido por muchas firmas inversoras, tuvo un avance menor, del 0,20 %, hasta los 2.167,48 puntos, ligeramente por debajo del récord de 2.190,15 que tuvo el pasado 15 de agosto.



Fuertes descensos entre los títulos de firmas tecnológicas hicieron que el mercado del Nasdaq se quedara sin sumarse a esta jornada de ganancias, ya que terminó con un descenso del 0,81 %, hasta los 5.208,80 puntos.



El mercado regaló hoy otra jornada de ganancias a Trump mientras el presidente electo visitaba hoy la Casa Blanca y se reunía por primera vez con el jefe de Estado, Barack Obama, quien le cederá el puesto en enero próximo.



Y es que responsables financieros están recibiendo con agrado, por una parte, el tono moderado que ha tenido hasta ahora el temperamental Trump, pero también el hecho de que los republicanos lleguen a controlar la Casa Blanca y el Congreso.



Las medidas de Trump "van a ser de apoyo al mercado", afirmó el presidente de la firma Goldman Sachs, Lloyd Blankein, en unas declaraciones en un foro mientras cerraban los mercados bursátiles y confirmaban el nuevo récord del Dow Jones.



Una futura Administración de Trump, agregó, va a significar "impuestos más bajos y menos regulación", lo que justifica el avance que está teniendo Wall Street desde que se confirmó la victoria electoral de Trump frente a la demócrata Hillary Clinton.



El máximo responsable del primer grupo mundial de banca de inversión e institucional aclaró, no obstante, que "la regulación no va a ser derogada en su totalidad", y apuntó que serán acciones graduales que beneficiarán también a los ciudadanos de a pie.



Si en la sesión del miércoles el sector de salud fue el que más se vio favorecido en Wall Street, hoy fue el financiero, que ganó un 1,48 %, confirmando la idea de que el sistema bancario será uno de los más beneficiados por las nuevas políticas republicanas.



Los operadores justificaron el descenso del sector tecnológico, que perdió un 1,80 %, a un cambio de las posiciones para beneficiar a otros sectores y reducirlas en firmas como Apple o Google, que sirvieron de refugio en las últimas semanas de incertidumbre.



Apple perdió hoy un 2,79 %, menor de la de Aplhabet, y Microsoft sufrió un descenso del 2,44 %. Apple y Microsoft son las firmas tecnológicas más importantes del grupo del Dow Jones.



En cambio, dentro de ese grupo, los que más ganaron fueron el grupo bancario JPMorgan Chase, que subió un 4,64 %, y Goldman Sachs (4,38 %), además de la farmacéutica Pfizer (+4,27 %), beneficiada por las buenas señales hacia el sector de salud.



Una encuesta dada a conocer hoy por el grupo Bank of America Merrill Lynch entre 114 responsables de firmas que operan en los mercados bursátiles, de divisas y de bonos, puso en primer lugar a las firmas del S&P 500 en la tendencia de sus inversiones.



El sondeo dijo que el 30 % se dedicará a tomar posiciones en ese sector, mientras que sólo un 2 % se inclinó por el mercado de bonos.



Además, la misma encuesta señaló que el panorama postelectoral indica que se reducen las posibilidades de que en diciembre próximo la Reserva Federal (Fed) aplique una nueva subida en las tasas.



Algunos operadores, sin embargo, anticipan que en los próximos días los mercados seguirán con su "inconsistencia", como dijo a la cadena CNBC el directivo de la firma Rhino Trading Michael Block.



"Creo que todo es un poco unilateral", advirtió Block, quien por ejemplo dijo que está disminuyendo sus posiciones en el sector bancario porque, añadió, "no creo que vaya a haber un paraíso bancario" con la llegada de Trump al poder.