El yerno de Trump, la conexión rusa de la Casa Blanca

Las conexiones entre asesores próximos al presidente Donald Trump y diplomáticos rusos se vuelven en contra del mandatario estadounidense y ahondan en la crisis abierta en su gabinete. Escándalos que ahora salpican también a su asesor más cercano, su yerno.



Además, varias informaciones aseguran que su vicepresidente Mike Pence utilizó su mail privado para tratar asuntos federales cuando era gobernador de Indiana, misma imprudencia que cometió Hillary Clinton y por lo que fue duramente criticada tanto por Trump como por el propio Pence.



Trump, de nuevo vía Twitter, insiste en que todas las "filtraciones ilegales" son una `caza de brujas` y ataca a los demócratas de querer ganar "lo que perdieron en las elecciones que supusieron que tenían ganadas". Además, ha calificado de "patético" que sus oponentes políticos aún no hayan ratificado a todos los miembros de su equipo.



Ahora es su yerno, Jared Kushner, quien está en el punto de mira al saberse que estuvo presente en la reunión que mantuvo el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con el embajador ruso, Sergei Kisliak, en la Torre Trump antes de la investidura. La reunión de Kushner y Flynn tuvo lugar en un momento en el que Rusia estaba bajo una estrecha vigilancia por los servicios de Inteligencia ante la posibilidad de haber influido en las elecciones del 8 de noviembre.



El encuentro le costó el cargo a Flynn por `mentir` al Senado sobre el mismo. Misma mentira que acorrala también al fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, quien reconoce finalmente que sí se reunió con Kisliak en dos ocasiones.



Aunque Trump ya calificaba el jueves las informaciones aparecidas como una `caza de brujas`, lo cierto es que su apuesta personal por Sessions va perdiendo respaldos incluso en las filas de su propio partido.



Sessions negó ante el Senado cualquier encuentro con diplomáticos rusos durante la campaña electoral, en pleno auge de los ciberataques al Partido Demócrata y a Hillay Clinton. Ahora reconoce los contactos, pero en el contexto de ser miembro del Comité de Servicios Militares del Senado. Comité que preside el también republicano John McCain y quien asegura no haber tenido que reunirse con el embajador Kisliak.



Según el todavía fiscal General, en sus reuniones con Kisliak no dijo nada "impropio" ni "imprudente". Creer en sus palabra es ahora un acto de fe para muchos, teniendo en cuenta que Sessions ha negado, hasta en dos ocasiones, cualquier conexión con Rusia. Primero lo negó en el Senado, luego en sus primeras declaraciones ante la prensa, vía comunicado, para después reconocer que sí lo hizo pero que las conversaciones se "han exagerado" y que las acusaciones contra él "son muy injustas", según ha manifestado en una entrevista a la cadena `Fox`.



"No creo que nadie que estuviera en esta reunión haya visto o haya considerado que dije algo que fuera impropio o imprudente. Es muy triste estar siendo atacado de esta manera, pero creo que ya me he explicado e intento seguir adelante", ha afirmado.



El fiscal general ha concedido esta entrevista horas después de anunciar que se inhibirá de las investigaciones en curso y de cualquiera que pueda emprenderse en un futuro sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre.



En este contexto, ha matizado que apartarse de las investigaciones no supone "reconocer" que ha hecho algo incorrecto sino que, precisamente, es lo adecuado.



Sessions ha explicado sus encuentros con Kisliak. El primero, celebrado en julio, tuvo lugar en el marco de la convención del Partido Republicano y además del ruso, había medio centenar de embajadores de otros países. El segundo encuentro, en el despacho de Sessions, entonces senador, tuvo lugar el pasado mes de septiembre, en el momento álgido de lo que la Inteligencia estadounidense definió como una cibercampaña auspiciada por Moscú para influir en las elecciones presidenciales a favor de Trump.



En esta ocasión, Sessions ha asegurado que el encuentro fue en calidad de miembro del Comité de Servicios Militares del Senado. "Hablamos sobre muchas cosas. Una de ellas fue el tema de Ucrania, sobre el que no estábamos de acuerdo", ha relatado.



En las filas demócratas ya han surgido voces reclamando la dimisión de Sessions. La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha subrayado que Sessions "mintió bajo juramento" durante la audiencia para confirmar su cargo ante el Senado.



También se ha sumado a la petición la senadora Elizabeth Warren, que ha subrayado que tras negar haber mantenido encuentros con algún miembro del Gobierno ruso "resulta que se reunió con el embajador ruso, dos meses antes de las elecciones".



MIKE PENCE `HACKEADO`



Por si fueran pocos los escándalos que rodean al equipo de Donald Trump, ahora se desvela que su vicepresidente, Mike Pence, habría utilizado una cuenta de correo electrónico privada para tratar asuntos públicos cuando era gobernador en el Estado de Indiana, según ha revelado este jueves el diario `Indianapolis Star`.



Varios correos a los que este rotativo ha tenido acceso muestran que Pence se comunicó desde su cuenta privada con altos asesores sobre diferentes cuestiones, desde puertas de seguridad en la residencia del gobernador hasta la respuesta del Estado a ataques terroristas en todo el mundo.



En uno de los mensajes, el principal asesor de seguridad nacional de Pence le llegó a transmitir la última actualización del FBI acerca de la detención de varios hombres acusados de delitos relacionados con terrorismo.



En un comunicado difundido desde la oficina del vicepresidente en Washington han señalado que "al igual que los anteriores gobernadores, durante su mandato en el estado Mike Pence mantuvo su cuenta de correo oficial y otra personal".



Según expertos en ciberseguridad, los correos personales no cuentan con un nivel de seguridad tan alto como el de las cuentas oficiales, seguridad imprescindible para abordar información sensible.



La ex secretaria de Estado y rival de Donald Trump en las pasadas elecciones, Hillary Clinton, fue sometida a una investigación después de que se descubriera que había utilizado sus cuentas personales durante su paso por el Departamento de Estado, acusada de haber hecho un mal uso de información sensible. Hecho duramente criticado y utilizado en la campaña electoral de manera constante, tanto por Trump, como por el vicepresidente Pence, ahora descubierto en la misma falta.