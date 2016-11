El zika, una enfermedad que tiene en vilo a Brasil

"Viajar embarazada a un lugar con un brote de zika es jugar con fuego sin necesidad", coincidieron hoy expertos reunidos en el Simposio internacional sobre zika que se desarrolla en Río de Janeiro.



Los especialistas recomiendan incluso un periodo de prevención de seis meses en caso de planes de embarazo si algún miembro de la pareja se ha desplazado a áreas afectadas por el virus.



No obstante, los expertos lanzaron un mensaje tranquilizador para reducir la alarma provocada por el zika y recordaron que los niveles de mortalidad son ínfimos con un adecuado tratamiento médico.



"El dengue lleva décadas entre nosotros y llega a matar, y nadie ha dejado de viajar a países con esta afección", apuntó el español Enrique Vázquez, miembro de la Organización Panamericana de la Salud y uno de los participantes en el foro de Río.



Vázquez señaló que "a día de hoy no se puede demostrar una relación directa" entre los casos de bebés con microcefalia y el contagio de zika en mujeres embarazadas.



"Puede ser la suma del zika y otros virus lo que provoque este problema", opinó.



Durante el encuentro, los especialistas abordaron también las proyecciones de contagio para los próximos meses y coincidieron en que las áreas que sufrieron fuertes brotes de zika a principios de año han quedado prácticamente inmunizadas



"Un infectado por zika ya está vacunado" porque el virus no se repite, apuntó Alberrt Icksang Ko, profesor de Epidemiología y Medicina de la universidad de Yale.



"Estas personas `vacunadas` generan una especie de `efecto rebaño` en el resto de la población, que permanece en un estado de semi-inmunidad", agregó.



El encuentro, que comenzó el lunes en Río de Janeiro y reúne a expertos de distintos países, analizará también la situación de otros virus transmitidos por el mosquito aedes aegypti, como el dengue o la chikungunya, los ensayos para la elaboración de vacunas y la necesidad de establecer medidas de cooperación internacional para frenar el contagio.



El foro, que será clausurado mañana ha sido organizado por la Academia Brasileña de Ciencias (ABC), la Academia Nacional de Medicina (ANM) y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y se produce un año después de que Brasil declarara una situación de emergencia sanitaria por el aumento de los casos de microcefalia en bebés asociados al virus del zika.



El pasado febrero, la Organización Mundial de la Salud declaró la microcefalia asociada al zika una emergencia de salud pública de importancia internacional.