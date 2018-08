Abandono de la plaza Cambedo da Raia

Puede que el nombre no les suene, pero existe en el callejero de Ourense. La plaza Cambedo da Raia está situada en la parte superior de la urbanización situada junto a la carretera de Seixalbo. La situación de mantenimiento en la que se encuentra es de lo más deplorable, pues el césped de los jardines se encuentra totalmente seco y hasta hace unos días sin cortar, las baldosas de las aceras están levantadas desde hace años y cada día van a más sin que nadie tome una decisión para arreglarlas. Y no digamos ya de los árboles, que se van secando uno detrás de otro. Estaremos en una esquina de la ciudad, pero pedimos no estar tan abandonados.