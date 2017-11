Aceras impracticables

No Pereiro de Aguiar, hai veciños pouco cívicos e pouco preocupados das incomodidades que lles causan a seus veciños. O Concello é o culpable, pois se os veciños non se encargan de podar as árbores que dan as aceras, eles teñen que encargarse de facelo e logo pasarlle a factura. Mala imaxe do Concello nun lugar ademais concurrido por foráneos que se achegan a dar un pésame o tanatorio. Se alguen sae da acera porque non pode pasar e é atropelada? ¿A quén reclamamos?