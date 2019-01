Este barrio estátotalmente abandonado como muestran sus aceras. No se puede ni andar si no es por la calzada, ni siquiera bajarse del autobús pues hasta la parada está llena se hojas. La gente circula por la calzada pues no hay sitio por la acera, todo esto ocurre en la calle dos Canteiros, A Casilla, Ourense. Y no hablamos de sillas de ruedas, carros de bebés, etc, etc, etc.