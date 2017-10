Agresión patrimonial e paisaxística

Esta foto foi tomada na parroquia de Berán, unha aldea histórica do Concello de Leiro, que ten protección patrimonial especial. En concreto sacouse no entorno da capela de San Roque, coa súa carballeira e cruceiro, onde o que máis destaca é o cemiterio de camións, coches, trebellos de automoción ilegal, depósitos de gasolina, etc, invadindo o patrimonio, camiños, viales públicos e mesmo parque infantil. Pódese decir que é unha agresión en toda regra á paisaxe e ao patrimonio histórico artístico, xa leva así algúns anos sen que o Concello nin a Xunta, coñecedores desta ilegalidade, fagan nada.