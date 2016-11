El agua sigue saliendo de los servicios del Paseo das Ninfas

Desde el Concello de Ourense parece que no quieren, o no se dan por enterados, del problema de filtración de agua que tienen en los servicios del Paseo das Ninfas, pues lleva un par de meses brotando por debajo. Mientras a los ciudadanos se nos pide que moderemos nuestro consumo, los servicios o fuentes que dependen del municipio la derrochan, y lo más lamentable es que en la mayoría de los casos no se subsanan estas averías o se tardan en hacer.