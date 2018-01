Aguas fecales al río Miño junto a Salesianos

Soy un vecino del barrio de A Ponte. En la mañana del primero de año, en el momento en el que más estaba lloviendo y cruzaba por el Puente Romano hacia el centro de Ourense, me llevé una gran sorpresa, pero desagradable, al mirar hacia el cauce del río Miño. Una tubería del alcantarillado de la ciudad, procedente del lado de Salesianos, estaba vertiendo libremente una enorme cantidad de aguas fecales, donde entre otras cosas podrían verse pañuelitos y servilletas, y lo que no se ve, pero se adivina. No sé para qué se ha construido esa depuradora que tanto ha costado si las aguas que debe tratar no le llegan y siguen contaminando el Miño.