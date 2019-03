Cuando las aceras llevan más de dos años siendo aparcamiento de motos, y que incluso no las mueven en ningún momento, con una mancha terrible de aceite en el lugar. Por no decir del achique de espacio que existe entre la moto y los coches, pues casi no se puede pasar cargados con bolsas. Es indignante lo que ocurre en la calle Matilde Lloria en Vista Hermosa.