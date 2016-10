Los anuncios de las esquinas también deben facturarse

Me gustaría saber por qué algunos tenemos que pagar por anunciar nuestras empresas en la vía pública, mientras que otros aprovechan cualquier esquina de la ciudad, y no es el primero, ni la primera vez. Si las autoridades competentes, en vez de pasear esperando que pasen sus horas de trabajo miraran por la ciudad que les paga y multaran a quien lo hace de manera ilegal, estos pequeños detalles que parecen poca cosa y dejan de facturar a las arcas municipales, harían que otros no lo hicieran.