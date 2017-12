Un aparato inútil en la Praza Roja de O Carballiño

En la zona de juegos infantiles de la Praza Roja de O Carballiño existe un aparato al que le faltan los tacos de un lado, lo que impide que los niños puedan subir bien. Lleva en mal estado alrededor de dos años, sin que desde el Concello de la villa traten de arreglarlo. No parece muy normal que no se enteren de las deficiencias del mobiliario urbano, pero tampoco que pase tanto tiempo sin buscarle una solución. Quizás están esperando a que lleguen las elecciones para reponer todo lo que no han hecho en los últimos años.