Aparco donde quiero porque me da la gana

Con un par de h... Como no tengo educación vial y tampoco hay autoridad aparco donde me apetece a cada hora y todos los días. Estas situaciones podemos verlas demasiado a menudo en la parada del autobús situada en la calle Marcelo Macías y en otras muchas zonas de la ciudad y parece ser que no hay manera de que las autoridades de esta ciudad pongan freno a la poca conciencia que tienen ciertos conductores y la falta de respeto al resto de ciudadanos que sí intentan respetar las normas básicas de circulación y sobre todo de educación.