Aparco el tiempo que quiero y donde me da la gana

Aparcar de manera impune en las paradas de autobús parece ser que caló en muchos conductores de la ciudad de Ourense. Especial predilección tienen algunos en la del Posío, donde muchos vehículos no están allí por "un segundillo que voy hacer una gestión", sino que los conductores los dejan allí el tiempo que les "pete" porque según la filosofía imperante "como no hay autoridad ni educación aparco donde me da la gana y estoy el tiempo que quiero".