Árbol encharcado en la avenida de Buenos Aires

"Chova ou faga sol... éste meu pobre sede non pasará", que diría un paisano. No podría decir cuánto tiempo lleva encharcado este árbol de la avenida de Buenos Aires con la calle Ramón Cabanillas. Y no estoy hablando de meses. Sin contar que cualquier ciudadano puede meter el pie y tropezar con este charcazo de agua estancada. Algo tendrán que revisar los del departamento correspondiente del concello para buscarle una solución.