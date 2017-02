As árbores non son postes

Enténdese a necesidade por parte das administración públicas de publicitar as obras que realizan, pero unha árbore non é un poste onde se pode cravar calquera cartel. As árbores forman parte do medio natural, da paixase e do entorno e unha administración pública debe ser a primeira en respetalos. Existen multitude de medios modernos e eficaces para facer visible un cartel sen ter que utilizar a técnica de clavalo con catro puntas a unha árbore. A igrexa que se ve detrás do cartel é a deSan Pedro de Trasalba, no concello de Amoeiro.