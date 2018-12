Asfaltado en calle Alejandro Pedrosa

La semana pasada estuvieron las máquinas asfaltando en la calle Alejandro Pedrosa. Verdaderamente era muy necesario, el problema es que solo han asfaltado hasta donde cruza la calle citada con la calle Río Sil. Verdaderamente me parece patético que desde donde empieza la calle Río Sil en sentido ascendiente hasta la calle Río Arnoia (como mucho son 150 metros) no lo hayan asfaltado estando ya allí toda la maquinaria. Me parece absolutamente absurdo lo que han hecho, 250 metros de asfalto que está fatal, que ni aceras tiene para andar en condiciones.