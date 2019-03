Asfaltado a medias en la calle García Ferreiro

Los vecinos de la calle García Ferreiro, que bordea la finca de la Diputación desde la avenida de Zamora hasta A Cuña, después de varias reuniones con el Concello de Ourense y la Diputación, vimos como la estuvieron asfaltando. Pero no todo quedó satisfactoriamente, puesto que dejaron un trozo sin asfaltar por no quitar un banco y unas piedras y dejaron el poste de la luz eléctrica flotando, puesto que si recibe un golpe puede caer al suelo. Por favor, tomen nota para acabar lo que quedó sin arreglar y, a poder ser, pongan la calle de una sola dirección porque tiene mucho tráfico y no hay aceras.