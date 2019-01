Asfalto levantado en una calle de San Francisco

Los continuos parches que ha recibido el firme de la calle Serra do Faro en San Francisco demuestran el abandono en el que se encuentra, pues no han servido para mucho y se siguen levantando las piedras, como muestra la imagen en el tramo de bajada hacia la carretera da Granxa. Tampoco es una vía de gran extensión, por lo que no se gasta mucho en asfalto para adecentarla, con lo que nos evitaríamos problemas durante unos cuantos años.