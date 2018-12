Cada vez que llueve, la zona de As burgas se vuelve intransitable si no se utiliza por allí botas de goma. Paso obligado para muchos por el colegio de las inmediaciones y el monumento al que acuden muchos visitantes cada día. Tiraron no sé para qué la Casa de Baños, pero justo en la acera de enfrente te puedes dar un baño al menos hasta los tobillos.