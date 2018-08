Basura esparcida por la calle San Rosendo

Aún a riesgo de parecer pesado, no puedo por menos que enviar una nueva queja de lo que ocurre cada día por la noche en el Parque de dos Pulmóns, en la rúa San Rosendo, en el barrio de A Ponte. El punto de recogida de la basura sigue siendo una auténtica guarrada tanto por culpa de un supermercado de las inmediaciones que tiran allí sus productos caducados, como por quienes acuden allí a urgar en los contenedores en busca de llevarse algo para subsistir, puesto que dejan todo lo que no les gusta esparcido por los alrededores. Ya no solo es un problema de convivencia, pues la integridad sanitaria de la zona se está viendo comprometida. Vergonzosa la situación, pero triste a la vez.