Basura en la senda peatonal de Cudeiro a Rivela

Quisiera denunciar la situación lamentable en la que se encuentra la senda peatonal que va desde Cudeiro (A Granxa) hasta Rivela. Esta senda, por desgracia, no pudo ser terminada y llegó a un punto a la altura de O Viso que está cortada esperando una partida presupuestaria para su conclusión que nunca llega. Por desgracia, algunos desalmados la utilizan para tirar lo que no quieren en su casa, en lugar de llevarlo a un punto limpio que es lo que corresponde. ¿Qué pasa? ¿Piensan que dejándolo allí en el medio del camino ya desaparece para siempre? Pues no.